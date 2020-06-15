إنقاذ 3 أشخاص شبت فيهم النيران غربي ألمانيا

أنقذ مارة 3 أشخاص شبت فيهم النيران بعد اشتعال حريق في مطعم متحرك بمدينة بيلفيلد غربي ألمانيا، وتم نقل اثنين منهم إلى مستشفيات تخصصية.

وقال متحدث باسم قوات الإطفاء في المدينة، اليوم الاثنين، إن المارة أخمدوا النيران بستراتهم، وأمدوا المصابين بالمياه حتى وصول قوات الإنقاذ.

وفي أعقاب اندلاع الحريق في المطعم المتحرك الذي يستخدم الغاز في الطهي، طالت النيران عاملين اثنين فخرجا إلى الطريق، كما طالت ألسنة اللهب أحد الزبائن أيضا لكن ليس بدرجة الخطورة التي وقعت للعاملين.

وصرح المتحدث بأن حالة أحد العاملين خطيرة، وأشاد بما فعله المارة وقال:" أدوا عملا ممتازا".

وقال المتحدث لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه سيتعين أن يوضح خبراء الحرائق ما إذا كان الحريق أعقب انفجارا أو أنه أدى إلى حدوث انفجار.

وذكرت الشرطة والإطفاء أن الحريق دمر بالكامل الشاحنة التي تقل المطعم.