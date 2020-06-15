مسئول أمني لبناني: وصلتنا معلومات حول عمل إرهابي يستهدف المطار

قال مدير جهاز الأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم، إن الجهاز وردت إليه معلومات تفيد بوجود مخطط إرهابي لاستهداف مطار رفيق الحريري الدولي (مطار بيروت).. مشيرا إلى أنه جرى التعامل مع هذه المعلومات وإبلاغها لكافة الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.



جاء ذلك في تصريحات مقتضبة أدلى بها مدير الأمن العام اللبناني، عقب لقاء عقده ظهر اليوم مع رئيس مجلس النواب نبيه بري.



وكانت بعض وسائل الإعلام اللبنانية قد تداولت مساء أمس وثيقة أمنية قالت إنها مسربة، تفيد بتوافر معلومات عن احتمال قيام مجموعة إرهابية بتنفيذ اعتداء إرهابي على المطار.



وذكرت الوثيقة الأمنية المسربة عن قائد جهاز أمن المطار، أن الاعتداء المحتمل سيكون عبر تسلل أشخاص من جهة البحر، للقيام بأعمال تفجير وتخريب في محيط وداخل وخارج حرم مطار رفيق الحريري الدولي.