البرتغال تستضيف في يوليو المنتدى الأوروبي الإفريقي للبحث عن المشترك بين القارتين

تستضيف مدينة كاسكايس البرتغالية في 2 و3 يوليو المقبل، الدورة الثالثة من "المنتدى الأوروبي الإفريقي" الذي يعقد هذا العام تحت شعار "البحث عن أرضية مشتركة"، ويسلط في جلساته الضوء على موضوعات جوهرية في مقدمها العلاقات الإفريقية الأوروبية، واتفاقات التجارة الحرة، والتغير المناخي، والفنون والثقافة الإفريقية، والبنية التحتية الأساسية، وحلول الربط الكهربي والاتصالات بين القارتين.

يشارك في المنتدى السنوي، الذي يستضيفه مجلس المغتربين البرتغاليين بالتعاون مع بلدية مدينة كاسكايس تحت رعاية من الرئاسة البرتغالية، أكثر من 700 شخصية أوروبية وإفريقية بارزة ممن يوصفون بـ"صناع التغيير" من رواد الأعمال والفنانين والناشطين وزعماء اتخاذ القرارات على مستوى الحكومات والهيئات العامة والخاصة ممن ينتمون إلى أكثر من 60 دولة.

وقال رئيس المنتدى، خوسيه مانويل ديوراو باروسو: "لقد حان الوقت لتأسيس تعاون هيكلي بين إفريقيا وأوروبا، لا يقتصر فيه الحوار على صناع القرار الرسميين فحسب، بل خلق شبكة أكثر كثافة وتركيزاً تضم في نقاشاتها رواد الأعمال، شباب من الجنسين، وفنانين، وعلماء".

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة مجلس المغتربين البرتغاليين، فيليب دي بوتون: "يعد 2020 عاما حاسماً لأوروبا وإفريقيا بوصفه بداية لعقدٍ يتسم بأنه لا مفر من التعاون بين القارتين في وقت تتصاعد فيه التغيرات المناخية، والتحديات الديموجرافية، والثورة التكنولوجية، وهي قضايا محورية بالنسبة لفسيفساء التنمية المستدامة لكل من أفريقيا وأوروبا".

ويسعى المنتدى إلى مناقشة سبل التوصل إلى الأرضيات المشتركة للتعاون بين القارتين الأوروبية والإفريقية لمواجهة التحديات المشتركة، ويرى المنظمون أن المنتدى يعد منصة جوهرية للبحث في الشراكة المستقبلية وسبل استغلال الفرصة المتاحة وتشجيع الفرص الاستثمارية والمشروعات التي تحقق المنافع المشتركة بين القارتين، علاوة على أنه حدث سيشهد تشاركاً كثيفا للمبادرات التشاركية بين الجانبين.