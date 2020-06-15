عرض برنامج «مساء dmc» فيديو يظهر زحاما شديدا لعدد من المعلمين خلال تقديمهم اعتذارا عن الإشراف على امتحانات الثانوية العامة - المزمع عقدها في 21 يونيو المقبل - بالتجاهل للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال محمد عبدالله، أمين عام نقابة المعلمين، في مداخلة عبر برنامج «مساء dmc» عبر فضائية «dmc»، مساء الأحد، إن وزارة التربية والتعليم وضعت شروطا لمن يريد من المعلمين الاعتذار عن الإشراف على امتحانات الثانوية العامة، أبرزها العذر الصحي والمعلم الذي يوجد لديه طفل من ذوي الهمم أو الاحتياجات الخاصة، أو المعلم الذي يسكن في منطقة بعيدة جغرافيا عن مكان امتحانات الثانوية.

وعن مشهد الزحام، أضاف «عبد الله»، أنه جاء بسبب تخوف المعلمين من «الجزا» المفروض من الوزارة لمن لا يحضر امتحانات الثانوية، وهو ما يصنع الزحام.

وأشار إلى أن الامتحانات تم الإعداد لها بشكل رائع، وسيتم تعقيم اللجان ومراعاة التباعد الاجتماعي بين الطلاب، وتسليم كمامات لجميع الطلاب والمشرفين والإداريين والعمال، للحد من انتشار العدوى.