أعلن إبراهيم خالد رئيس مجلس شركة مياه الشرب والشرب والصرف الصحى بمطروح، بدء التشغيل والضخ التجريبى لمحطة تحلية مياه البحر بالضبعة بطاقة 40 ألف م3 تصل إلى 80 ألف م3/ يوم، وبإجمالي تكلفة مليار جنيه.

وأوضح خالد أن المحطة تم بنائها على مساحة 4 آلاف متر مربع، وتم تشغيلها التجريبى من خلال مشاركة كلا من الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح وإدارة المياه بالهيئة الهندسية بالقوات المسلحة.

وتابع أنه تم بدء أعمال التشغيل والضخ التجرييى على الخطوط الناقلة لمحطة تحلية مياه البحر بالضبعة، بطاقة 40 ألف متر مكعب يوم قابلة للتوسع إلى 80 ألف م3/ يوم بعد الانتهاء من التغذية بالكهرباء ومد الخطوط والشبكات، وذلك لخدمة أهالى مدينة الضبعة القديمة والجديدة والقرى، وحتى مدينة مرسى مطروح، والتى من المقرر أن يصلها نحو 30 ألف م3/يوم من كمية المياه المنتجه، مما يساهم فى حل أى مشكلات نقص مياه خلال موسم الصيف السياحى.