تعديل توقيت التنازل عن الترشح لعضوية مجلس الشيوخ

وافق مجلس النواب، على تعديلات ائتلاف دعم مصر، على المادة 21 من قانون مجلس الشيوخ، لتصبح مدة الإعلان عن التنازل للترشح قبل يوم الانتخاب بـ48 ساعة، وليس قبلها بـ15 يوما.



ويقول نص المادة (21) بعد التعديل:

"لكل مترشح أن يتنازل عن الترشح بإعلان على يد محضر أو بأى وسيلة رسمية أخرى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات، إلى لجنة انتخابات المحافظة، قبل يوم الانتخاب خلال 48 على الأكثر على الأقل، ويثبت التنازل أمام اسمه فى كشف المترشحين فى الدائرة إذا كان قد قُيد فى هذا الكشف".



ويجوز التعديل في مترشحي القائمة أو التنازل عن الترشح فيها، بطلب يقدم إلى الهيئة الوطنية للانتخابات من ممثل القائمة قبل الانتخاب بـ48 ساعة على الأكثر.



وتنشر الهيئة الوطنية للانتخابات التنازل عن الانتخاب الفردي أو التعديل والتنازل في القوائم، وذلك فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار يوم الانتخاب.



ويُعلَن التنازل عن الترشح يوم الانتخاب على باب اللجان الفرعية.