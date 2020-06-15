هندرسون: يجب علينا التوقف عن السُباب أثناء المباريات في ظل غياب الجماهير

اعترف جوردان هندرسون، لاعب وسط ليفربول، أنه سيتعين عليه هو ويورجن كلوب، المدير الفني للفريق، التوقف عن السُباب أثناء المباريات، بسبب غياب ضوضاء الجمهور في المدرجات، قد يمكن التلفزيون من التقاط كل ما يقولوه.

ونقلت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، ما قاله هندرسون:" بالنسبة للاعبين سيكون الأمر مختلفًا اللعب مباراة كبيرة في الاستاد في عدم وجود الجماهير، لأنه يمكنك سماع الجميع وهم يتحدثون، علينا التكيف مع هذا الوضع، ونحاول تقليل السُباب لأقصى حد".

وأضاف:" أشعر بقلق كبير حيال لغتي أثناء اللعب، لا أريد الاعتذار للجميع بعد كل مباراة، لذلك أحتاج أن أكون حذرًا، وخصوصًا في لحظة اشتعال المباراة".

وأشار:" متأكد أن كلوب يجب أن يكون حذرًا في لغته أيضًا، ولكنه يعلم أيضًا أننا لا يمكننا لوم الجمهور على عدم قدرتنا على سماع ما يقوله في أوقات معينة من المباراة".

وواصل:" عندما كنت صغيرًا وتعودت على اللعب لمدرستك، لم يكن هناك جمهور في ذلك الوقت، لذلك علينا فقط الاستمتاع بكرة القدم، وتقدير عودتنا للقيام بما نحب القيام به".

وأتم:" إذا نجحنا في القيام بعملنا بشكل صحيح، وتمكنا من الفوز بالدوري، فسيكون ذلك مذهلًا حقًا".