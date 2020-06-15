أمريكا تصعد الضغط على صربيا وكوسوفو للتوصل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات

قال مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمحادثات صربيا وكوسوفو ريتشارد جرينيل، اليوم الاثنين، إن حكومتي بلجراد وبريشتينا أكدتا التزامهما بالاجتماع في واشنطن يوم 27 يونيو وإنهاء الحملات الدبلوماسية ضد بعضهما البعض في غضون ذلك.

وكتب جرينيل في تغريدة على موقع تويتر "خبر رائع! لقد تلقيت التزاما من حكومتي كوسوفو وصربيا بإيقاف حملة إلغاء الاعتراف مؤقتا والسعي للحصول على عضويات دولية من أجل الاجتماع في واشنطن العاصمة في البيت الأبيض في 27 يونيو".

وهذا يعني أن صربيا ستتوقف عن حملتها من أجل دفع الدول لإلغاء الاعتراف بكوسوفو، إقليمها المنفصل والذي تقطنه أغلبية ألبانية وأعلن الاستقلال في عام 2008.

وفي الوقت نفسه، تتوقف كوسوفو عن حملاتها من أجل نيل مزيد من الاعتراف.

وتابع جرينيل "إذا لم يشعر أي من الطرفين بالرضى عن مناقشات 27 يونيو الجاري، فسيعودان إلى الوضع الراهن بعد مغادرتهما واشنطن".

وأضاف "كما قلنا باستمرار، يجب أن نحقق تقدما في البداية بشأن تحقيق الاقتصادين للنمو.. هذا هو محور التركيز. أتطلع إلى هذه المناقشات"، دون تقديم أي تفاصيل عما قد يكون مطروحا على الطاولة.