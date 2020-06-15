مدير حميات الأقصر عن حفل زفاف شقيقه: فرحنا شوية بالعريس ومشينا

قال الدكتور محمد الرملي، مدير مستشفى حميات الأقصر، إن حفل زفاف شقيقه لم يستمر سوى لدقائق بسيطة أمام محل الكوافير، معقبًا: «كنا عيلة واحدة فرحنا شوية بالعريس ومشينا»، بحسب تعبيره.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة» المُذاع عبر فضائية «الأولى»، مساء الأحد، أن جميع المتواجدين في حفل الزفاف يعيشون معًا في نفس المنزل، لافتًا إلى أن عدد من حضروا الزفاف لم يتجاوزوا 30 شخصًا.

وأشار إلى أنهم راعوا قواعد التباعد الاجتماعي، ولم يبلغوا أحدًا من أقاربهم بموعد الزفاف؛ تجنبًا للتزاحم لأنهم من عائلة عدد أفرادها كبير جدًا.

وانتشر فيديو يظهر مدير حميات الأقصر وهو يشارك شقيقه في حفل زفافه، الذي أقيم أمام أحد محال الكوافير، بحضور تجمع كبير من الناس، دون مراعاة الإجراءات الاحترازية المنوط بها من الحكومة لمنع تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد.