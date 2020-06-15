شفاء 46 حالة من فيرس كورونا بالبحر الأحمر

أعلن الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة والسكان بالبحر الأحمر، أن اجمالي الحالات التي تم شفاؤها بمستشفيات العزل حميات الغردقة والغردقة العام وصلت لـ46 حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد منذ أن تم تخصيصهم للعزل منذ بداية مايو الماضي، مؤكدا أن ذلك يأتي في اطار المجهودات الجبارة التي يقوم بها الطاقم الطبي داخل المستشفي والتعامل المتميز مع الحالات .

وأضاف وكيل وزارة الصحة والسكان، في تصريحات صحفية له، أن مستشفي حميات الغردقة، صدر قرار لها بأن تكون مستشفي لغزل حالات فيروس كورونا المستجد يوم 4 مايو الجاري، حيث أن جميع الحالات التي يتم تحويل عيناتها من إيجابية لسلبية غادرت المستشفي.

وكشف وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أن وزارة الصحة والسكان خصصت 6 مستشفيات للكشف علي حالات الاشتباه لفيروس كورونا المستجد وهي مستشفيات الغردقة العام، وغارب المركزي، والقصير المركزي، وسفاجا المركزي، وجراحات اليوم الواحد بمرسي علم، والشلاتين المركزي.

وأكد وكيل وزارة الصحة علي المتابعة المستمرة وكل الدعم لجميع الحالات من اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وذلك على مدار الساعة، للاطمئنان على جميع الحالات وتوفير كافة الاحتياجات الطبية والمعنوية اللازمه لهم.