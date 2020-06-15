 «فتح»: هدفنا كسر وإفشال مخطط الضم الاستعماري - بوابة الشروق
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«فتح»: هدفنا كسر وإفشال مخطط الضم الاستعماري

رام الله - أ ش أ:
نشر في: الإثنين 15 يونيو 2020 - 2:04 م | آخر تحديث: الإثنين 15 يونيو 2020 - 2:04 م

أكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، اليوم الاثنين، أن ليس لها هدف في هذه المرحلة سوى كسر وإفشال مخطط الضم الاستعماري، الذي تعمل على تنفيذه دولة الاحتلال هذه الأيام، مضيفة "أن معركتنا الأساسية مع الاحتلال وكل قوى الظلام التي تسانده في العالم ولن نسمح بحرف البوصلة".

وشددت الحركة ـفي بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)- على ضرورة اليقظة بحجم ما يليق بهذه المواجهة التي قرر الاحتلال فتحها على حقوقنا السياسية الوطنية وأرضنا المقدسة الطاهرة بما تعنيه هذه الأرض لدى وجدان الشعب الفلسطيني من رسوخ الإيمان بالانتصار، مؤكدة ضرورة عدم الانجرار وراء ما يتم بثه من شائعات ومعلومات مغلوطة تهدف إلى زعزعة الوضع الداخلي وإلهاء الشعب الفلسطيني عن معركته الكبرى والأساسية.

وأشارت فتح في بيانها إلى أن الاحتلال قد قام خلال الأيام القليلة الماضية بتمرير عناوين عبر صفحاته المسمومة بأن سيقوم أو قام بنشر أسماء أو أعداد لفلسطينيين قاموا ببيع الأراضي لقواه الاستعمارية الاستيطانية.

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