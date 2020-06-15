استطلاع عالمي: 3 دول فقط من أصل 53 يؤيدون تعامل الولايات المتحدة مع جائحة كورونا

كشفت نتائج استطلاع رأي عالمي جديد أن ثلاثة دول فقط من أصل 53 يعتقدون أن الولايات المتحدة استطاعت أن تتعامل مع تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بصورة أفضل من الاستراتيجية التي تعاملت بها الصين مع الوباء، ما يشير إلي تفوق بكين على واشنطن في المعركة من أجل اجتذاب التأييد العالمي بشأن أسلوب التعامل مع أزمة الفيروس.

وأظهرت نتائج الاستطلاع الذى أجرته شركة "داليا ريسيرش" الألمانية ومؤسسة تحالف الديمقراطيات( يرأسها الأمين العام السابق لحلف الناتو أندرس فوج راسموسن) وشمل عينة قوامها 12 ألف شخصا موزعين على 53 دولة، استياءا عميقا من القيادة الأمريكية في تعاملها مع الوباء، وفقا لصحيفة "جارديان" البريطانية.

وكشف الاستطلاع أن ثلث المشاركين فيه فقط قالوا إن الولايات المتحدة استجابت بشكل جيد لكوفيد-19، مقابل أكثر من 60٪ أعتقدوا أن استجابة الصين كانت جيدة، وفي 3 دول فقط وهم تايوان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، يعتقد المشاركون في الاستطلاع أن الولايات المتحدة استجابت للوباء بشكل أفضل من الصين.

ووفقا للاستطلاع أعرب (89%) من اليونانين، و(87%) من التيوانيين و(87%) من الإيرلنديين و(86%) في كل من أستراليا وكوريا الجنوبية والدنمارك من المشاركين في الاستطلاع عن رضائهم عن تعامل حكوماتهم مع أزمة تفشي كورونا في بلادهم، بينما حلت كل من البرازيل وفرنسا وإيطاليا والولايات المتحدة وبريطانيا في ذيل القائمة التى شملت 53 دولة.

من جهة أخري، أعرب ثلث الأوربيين عن اعتقادهم أن الولايات المتحدة لديها تأثير إيجابي على الديمقراطية العالمية، فيما رأى نصف الأوروبيون أن الولايات المتحدة ذات تأثير سلبي على الديمقارطية. وانخفض معدل التأييد للولايات المتحدة بنسبة 4% مقارنة بنفس الاستطلاع الذي أجري العام الماضي.

وأظهر الاستطلاع أن نسبة الصينيين الذين يعتقدون أن للولايات المتحدة تأثيرًا سلبيًا على الديمقراطية تضاعفت، في جميع أنحاء العالم تقريبًا منذ العامل الماضي، من 38 ٪ إلى 64 ٪ في عام 2020، مما جعل الصين تحتل أعلى مرتبة من بين دول العالم الأكثر انتقادًا للولايات المتحدة.