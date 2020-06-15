ضباط بشرطة مينيابوليس يستقيلون في أعقاب وفاة جورج فلويد

(د ب أ)

استقال سبعة على الأقل من رجال الشرطة بمدينة مينيابوليس الأمريكية من إدارة شرطة المدينة منذ وفاة جورج فلويد أثناء اعتقال الشرطة له الشهر الماضي والتي أثارت حركة احتجاجات ضخمة، حسبما أفادت وسائل الإعلام المحلية.

وأكد المتحدث باسم مجلس المدينة كاسبر هيل لصحيفة "ستار تريبيون" التي تصدر في مينيابوليس استقالة رجال الشرطة.

وأفادت الصحيفة نقلا عن مسؤولي إدارة شرطة المدينة قولهم إن سبعة رجال شرطة آخرين سيغادرون الإدارة وتم إقناع آخرين بالبقاء.

ويأتي الخروج الكبير غير المعتاد في الوقت الذي تواجه فيه شرطة المدينة تحقيقا بشأن حقوق الإنسان تجريه إدارة حقوق الإنسان بولاية مينيسوتا، فضلا عن دعوات بسحب التمويل والتسريح.

وقالت النائبة إلهان عمر، وهي نائبة ديمقراطية بولاية مينيسوتا تمثل جزءا من مدينة مينيابوليس اليوم الأحد إنه يجب تسريح إدارة شرطة المدينة .

وذكرت لشبكة "سي ان ان" "لا يمكن أن تصلح إدارة فاسدة حتى جذورها، يمكنك إعادة البناء.. البنية التحتية الحالية الموجودة مثل الشرطة في مدينتنا لا يجب أن تظل قائمة بعد الآن".