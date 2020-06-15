خلال الشهر الماضي أفاد أحد الأطباء الذي يرأس خدمة طب الشيخوخة في مستشفى بارز في سان فرانسيسكو بأمريكا، بأنهم بدأوا في رؤية أعداد مذهلة من محاولات الانتحار من قبل كبار السن، لم تكن بمثابة صرخة من أجل المساعدة، بل كانت جهودًا حقيقية للموت.

يشرح الدكتور لويس أرونسون أستاذ الطب بجامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو، في مقاله المنشور في صحيفة "ذي نيويورك تايمز" الأمريكية، كيف يمكن أن تؤثر الإصابة بفيروس كورونا لدى المسنين في دفعهم للشعور باليأس بل وتفكيرهم في الانتحار.

يقول أرونسون، إنه منذ أواخر شهر فبراير، كانت القصص من دور رعاية المسنين والمرافق المعيشية الأمريكية مروعة للغاية، حيث يموت الناس من الإهمال، والتضور جوعا حتى الموت، "لقد هزم الناس مستلقين على السرير أو يحدقون إلى النوافذ بدون أمل بينما الأشخاص الذين يعانون من الخرف كانوا يقاومون قيودًا شديدة القسوة لا يمكنهم فهمها وقد تحدث لهم مشكلات سلوكية ويصبحوا غير قادرين على تناول الطعام.

ولفت أرونسون إلى أن مدير مؤسسة محلية غير ربحية للمعيشة أن كثير من كبار السن يعانون من أعراض الاكتئاب والأفكار الانتحارية، ويشكو مزيدا من الضعف وضمور العضلات، حتى بعد إنهاء وجبات جماعية وأنشطة جماعية داخلية وخارجية واستقبال الزيارات.

وأضاف أرونسون أنه حتى قبل حدوث وباء كورونا كانت أعداد حالات الانتحار بين كبار السن في مرافق الرعاية آخذة في الارتفاع، حسبما أفاد تحقيق أجرته "PBS NewsHour"، مؤخرًا لمدة ستة أشهر، وأنه الآن في ظل كورونا فالأمر أصبحت أسوأ بكثير عن السابق.

"أصبح من غير المرجح أن يتمكن الفقراء المسنين من الوصول إلى النشاطات الترفيهية التي تبعدهم عن للاكتئاب مثل المشي الآمن أو التريض، وهو ما أصبح أكثر صعوبة في ظل انتشار فيروس كورونا، وبالتالي يصبحون أكثر عرضة للعيش في شقق أو منازل أصغر، في الوقت الذي تعيش فيه أعداد متزايدة من كبار السن وحدهم في أمريكا".

وأوضح أرونسون أنه أيضا في حال أتيحت إمكانية الخروج والتنزه أو التمشية فإن ذلك أصبح صعبا ومعظمهم لا يفعلون ذلك، خشية الإصابة ثم الوفاة بكورونا، وبالتالي يبقون في المنزل فترات أطول وهو نا يؤثر عليهم بالسلب: "لقد أخبرني أحد المعارف أنه يعتتقد أن جدته توفيت بسبب الحزن وليس المرض".

يروي أرونسون أن أحد كبار السن ويدعى سبتاجاريان بليغ، أخبره بأنه يعيش وحيدا بسبب القيود التي فرضها الوباء وأنه محبط جدا".

وقال له مريض مسن آخر: "أنا أعيش بمفردي في غرفتين هذا سجن جميل مع طعام ومأوى ولكنه في النهاية سجن إنه مثل الحبس الانفرادي أنا منفصل عن الجميع تمامًا وذاكرتي تزداد سوءًا لم أمر بمشكلة كهذه من قبل".

يقول أرونسون إن التحدي القائم للأفراد والمجتمع، هو طريقة احتواء الوباء، بينما يسبب ذلك المعاناة وتآكل الصحة الجسدية والعقلية، وزيادة وفيات كبار السن.

وأشار إلى بعض الحلول البسيطة، منها أن يحافظ كل فرد في المجتمع على التواصل مع المسنين في عائلته لتقديم المساعدة والرفق، وسد حاجاتهم اليومية مثل الطعام والنظافة الشخصية، أيضا يمكن التطوع في العديد من الخدمات الاجتماعية أو المنظمات الصحية التي تخدم كبار السن ، خاصة أولئك في المجتمعات الفقيرة التي يكون فيها التفاوت الاجتماعي متعدد.

وأما بالنسبة للجانب الطبي والخيري، نصح أرونسون دور التمريض ومرافق المعيشة المدعومة بارتداء الأقنعة وممارسة البعد اجتماعي، واستخدام الأماكن الخارجية لإجراء محادثة جماعية مع المسنين، وممارسة الرياضة وضمان تواصل جميع المسنين مع العائلة والأصدقاء رقميًا.