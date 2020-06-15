النفط يواصل خسائره بسبب مخاوف اندلاع موجة ثانية لفيروس كورونا

تراجعت أسعار النفط العالمية خلال تعاملات أولى جلسات الأسبوع اليوم الاثنين، لتواصل الخسائر التي منيت خلال جلسات الأسبوع الماضي، بفعل مخاوف من اندلاع موجة ثانية لفيروس كورونا المستجد، في ظل تزايد أعداد الإصابات بعدد من الدول وتسجيل إصابات جديدة بالصين التي ما تزال تتلمس طريقها صوب التعافي.

وقد تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أغسطس بنحو 2.3% لتصل إلى سعر 37.84 دولار للبرميل، بعد انخفاضها بنسبة 8.4% على مدار جلسات الأسبوع الماضي، كما هبطت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم شهر يوليو بنسبة 3.1% لتصل إلى سعر 35.13 دولار للبرميل، لتفقد 11% من قيمته منذ بلوغ أعلى مستوياتها في 3 أشهر خلال تعاملات شهر يونيو الماضي.

وشهد الأسبوع الماضي انحسار زخم الاتجاه الصعودي لأسعار النفط الذي دام قرابة 6 أسابيع، وسط مخاوف من أن الأسوأ فيما يتعلق بوباء كورونا لم يأت بعد، في ظل استمرار ارتفاع عدد الإصابات في دول وظهور إصابات جديدة بدول أخرى، إضافة إلى تحذير الفيدرالي الأمريكي خلال محضر اجتماعه الأسبوع الماضي، من أن جائحة كورونا قد تخلف أضرارا مستدامة على الاقتصاد الأمريكي.

ونقلت وكالة "بلومبرج" عن فيفيك دهار، محلل مختص بشئون السلع لدى بنك أستراليا الوطني قوله: "الخوف ينبع من أنه إذا ما اختبرت الصين اندلاع موجة ثانية لفيروس كورونا، فذلك يعني أن العالم بأسره سيرى انتكاسة وبائية".

وكانت السلطات الصينية قد أعلنت فرض حجر صحي على 10 أحياء بالعاصمة بكين بعد ظهور 36 إصابة جديدة، ليصل إجمالي عدد الإصابات الجديدة إلى 49 حالة ما أثار المخاوف بشأن اندلاع موجة وبائية ثانية في وقت ما يزال ثاني أكبر الاقتصادات العالمية يخطو خطواته الأولى صوب التعافي.

وكانت الصين دخلت مرحلة التعافى من الوباء الذى ظهر نهاية العام الماضي في ووهان (وسط البلاد)، بعد إعلانها في مارس الماضي السيطرة على انتشار الفيروس بفضل تدابير احترازية موسعة وإغلاق دام قرابة شهرين.