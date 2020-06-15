مقاتلات روسية تعترض قاذفات أمريكية فوق بحر البلطيق

الأكثر قراءة
من اليوم إلى 30 يونيو مرحلة جديدة من التدابير الاحترازية ضد كورونا.. تعرف على مواعيد الحظر
مستند.. محمد عثمان يكشف عدد الساعات التى أهداها آل الشيخ لأعضاء مجلس إدارة الأهلي
استئناف رحلات الطيران بجميع المطارات اعتبارا من أول يوليو
إثيوبيا: تقدم في مفاوضات سد النهضة.. والنتيجة ستكون مريحة للجميع
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
نعم
لا
غير مهتم
النتـائـج
تصويت
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، عن اعتراض مجموعة من مقاتلاتها من طراز «سو-27» لقاذفات أمريكية وطائرات استطلاع للناتو فوق المياه الدولية لبحر البلطيق، وفقًا لما أوردته فضائية «روسيا اليوم» في خبر عاجل لها منذ قليل.