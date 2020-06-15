مقاتلات روسية تعترض قاذفات أمريكية فوق بحر البلطيق

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، عن اعتراض مجموعة من مقاتلاتها من طراز «سو-27» لقاذفات أمريكية وطائرات استطلاع للناتو فوق المياه الدولية لبحر البلطيق، وفقًا لما أوردته فضائية «روسيا اليوم» في خبر عاجل لها منذ قليل.