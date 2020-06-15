أمين الفتوى بالإفتاء: الاعتداء على الأطقم الطبية سلوك مؤسف وحرمته مضاعفة

قال الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الاعتداء على أي إنسان حرام شرعا، ولكن في الوقت الحالي الاعتداء على الأطقم الطبية سلوك مؤسف وحرمته مضاعفة، لما له من أثر سيء على حياة الأفراد وحالة المجتمع.

أضاف «عمران» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، صباح الاثنين، أن الأطباء يؤدون خدمة جليلة الجميع في حاجة إليها، وتظهر قيمتها وعظمها بشكل واضح في الوقت الحالي، ويستحقون الاحترام لا الاعتداء والمساندة في الوقت الحالي خاصة وفي كل وقت بشكل عام.

وأكد أمين الفتوى أن الاعتداء على أي إنسان حرام شرعا، ولكن الجرم يصبح مغلظا في حالة مثل الطبيب الذي يعد سببا في إنقاذ حياة الكثيرين، كما أن تخريب الأجهزة الطبية إثم وتسبب في ضرر هائل.

وعن السلوك المفترض اتباعه في وقت المصائب، أوضح «عمران» أن الله ورسوله نهوا عن الانهيار واتباع السلوك الغاضب وقت حدوث المصائب، مشيرا إلى ضرورة التحلي بالصبر والهدوء وقت البلاء، لا الاعتداء على الأطباء وأفراد الطاقم الطبي لوفاة أحد الأقارب مثلا.

وكانت دار الإفتاء أصدرت فتوى، أمس الأحد، بتحريم الاعتداء على الأطقم الطبية، وقال إن «الطبيب لا يملك إلَّا فعل الأسباب، أَمَّا الشفاء فلا يملكه إلا الله عز وجل، يقول الله تعالى على لسان سيدنا إبراهيم عليه السلام: {وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ} [الشعراء:80].. يجب أن يلتزم أهل المريض بضبط النَّفْس عند التعامل مع الأطقم الطبية، وعلى الطبيب أيضًا طمأنةُ أهل المريض والتخفيف عنهم ومراعاة الظَّرْف الاستثنائي الذي تمر به بلدنا الحبيب».