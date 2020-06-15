مخاوف الموجة الثانية من «كورونا» تدفع الأسواق المصرية والعربية والعالمية للانخفاض

المؤشر الرئيسى فى مصر ينهي تعاملاته بانخفاض 0.58%

واصلت البورصة المصرية تراجعها أمس، لليوم الثانى هذا الأسبوع، وأنخفض المؤشر الرئيسى egx30 بنسبة 0.58%، مقابل 0.93٪ أمس الأول الأحد، وأغلق التداولات عند مستوى 10668.42نقطة.

ولم تختلف الحال فى الأسواق العربية والعالمية، ففى حين تشهد مصر ارتفاعا فى عدد المصابين والوفيات بفيروس كوفيد ١٩، تخشى اقتصادات تلك الدول موجة ثانية من الوباء.

وتجاوز عدد المصابين فى مصر أمس الأول ١٦٠٠ شخص والوفيات ٦٠ شخصا، كما كشفت نتائج أعمال كثير من الشركات عن تراجع حاد فى أرباحها، أو تكبد خسائر.

وهبط المؤشر السعودى فى النصف الأول من الجلسة بنسبة 0.6٪، وأغلق أبوظبى على هبوط بنسبة 0.2% ودبى بنسبة 1.92%.

وتراجعت الأسهم اليابانية إلى أدنى مستوياتها فى نحو ثلاثة أسابيع، حيث صبت المخاوف من طفرة فى حالات الإصابة الجديدة بمرض كوفيدــ19 بأنحاء العالم، الماء البارد على الآمال حيال تعاف سريع من ركود عالمى تسبب فيه فيروس كورونا.

وهوى المؤشر نيكى القياسى 3.47٪، مسجلا أدنى مستوياته منذ 27 مايو.

ومع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا فى الصين والولايات المتحدة، تعمقت المخاوف من موجة ثانية، مما أثار بواعث قلق من أضرار طويلة الأمد للاقتصاد، بحسب «رويترز».

كما هوت الأسهم الأوروبية فى التعاملات الصباحية بسبب موجة كورونا الثانية المتوقعة، كما تأثرت المعنويات أيضا ببيانات اقتصادية صينية دون التوقعات.

ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبى 2.4٪، بعد تراجعه 5.7٪ الأسبوع الماضى، وقاد الاتجاه النزولى المؤشر الألمانى.

وهبط سهم بى.بى 5٪ بعدما أعلنت عن شطب ما يصل إلى 17.5 مليار دولار من قيمة أصول بعد خفض توقعات سعر النفط والغاز على المدى الطويل، إذ تتنبأ الشركة بتحول سريع نحو الاستغناء عن الوقود الأحفورى.

وكان مؤشر داوجونز الأمريكى قد شهد تراجعا أسبوعيا بنسبة ٧٪ الأسبوع الماضى.