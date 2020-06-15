التنمية المحلية: وضعنا لائحة تنفيذية لقانون تنظيم مواعيد المحال العامة

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن قرار غلق المحال التجارية في ساعات معينة قيد الدراسة بعدما جرى استطلاع آراء المحافظات والجهات المعنية كافة، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، منوهًا بأن الدراسة محل عرض على دولة رئيس مجلس الوزراء من قبل الوزير محمود شعراوي.

وأضاف «قاسم» في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة» المُذاع عبر فضائية «الأولى»، مساء الأحد، أن هناك قانونًا بالفعل يحكم المحال العامة؛ عكف عليه مجلس النواب والمسؤولون وخرجوا باللائحة التنفيذية المنظمة لهذا الأمر، مؤكدًا أن الوزارة درست الموقف خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وذكر أن الوزير محمود شعراوي أجرى مقابلة مع محافظي القاهرة الكبرى والأسكندرية، ومن ثم جرى استطلاع آراء باقي محافظات الجمهورية، لمراعاة طبيعة المحافظات الساحلية كي تضعها الحكومة في الحسبان قبل التصديق على القرار.

وأكد أن الدراسة وصلت إلى تحديد موعد إغلاق حاسم للمحال لتصبح مثل الدول الأخرى، مشيرًا إلى أن موعد اجتماع الوزير محمود شعراوي مع دولة رئيس مجلس الوزراء لم يتحدد حتى الآن.