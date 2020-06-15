ولدت إليزابيث بودرو في المدينة الويلزية سوانسي، وفقدت كل ذكرياتها في حادث عام 1999، بما فيها الأمور السيئة مثل العنصرية، مما يعني أنها أصبحت مثل طفيلها حديثي الولادة.

وتقول إحدى بناتها: "أمي تعيد بناء عالمها بعد أن سحق حادث سيارة ذكرى أطفالها والحياة السابقة".

تم إعلان وفاة إليزابيث بودرو، التي تبلغ من العمر 50 عامًا خمس مرات بعد الحادث المروع، واضطرت إلى تعلم المشي والتحدث مرة أخرى حسب ما نقل موقع ميرور البريطاني، وعندما استيقظت من غيبوبة لم تكن قادرة على تذكر أي شيء قبل الحادث، وهي الآن تتحدث عن اللحظة التي أعادت فيها والدتها شرح العنصرية لها بعد أن لاحظت أن الناس ينظرون إليها وكأنها "سمكة في حوض السمك".

وقالت إليزابيث، التي لها إرث بريطاني ونيجيري، بعد وفاة جورج فلويد إن "العنصرية لا تزال مشكلة في مدينة سوانسي".

كما تروي إليزابيث: "ذهبت إلى الكلية بعد حادثتي للدراسة، أردت أن أفعل شيئًا جيدًا وأعلم نفسي، ولكن قامت إحدى الموظفات برواية قصة أمام مجموعة منا وقالت إن السبب في أن أصحاب البشرة السمراء بهذه البشره لأنهم لا يغتسلون".

شعرت إليزابيث بالصدمة والارتباك وكان الجميع ينظر إليها كأن الأمر كما لو كانت "سمكة في حوض سمك معروض"، على حد وصفها.

وقالت: "أتذكر أنني كنت أشعر بتوعك في ذلك اليوم وبعد ذلك بكيت لأمي، وهي من نيجيريا في الأصل".

وهنا بدأت والدة إليزابيث تشرح لها العنصرية "كانت موجودة دائمًا، عندما اختبرت هذا السلوك المثير للاشمئزاز كنت في حالة صدمة شديدة لم يكن لدي أي فكرة أن البشر كانوا قاسيين للغاية على بعضهم البعض."

ربما كانت هذه هي الذاكرة الأولى التي تملكها الآنسة بودرو للعنصرية لكنها بالتأكيد لم تكن الأخيرة.

وأوضحت أنه منذ أن جاءت حركة "الحياة السوداء" والتي تأسست في الولايات المتحدة وانتشرت في العديد من دول العالم التي يعاني فيها أصحاب البشرة السمراء من العنصرية "فقد شاهدت عددًا من الناس يرفضون الاقتراحات القائلة بأن العنصرية تحدث في سوانسي وأجزاء أخرى من ويلز".

وقالت إليزابيث إن "العنصرية موجودة في سوانسي، لقد عانيت منها بنفسي مرات عديدة"، متابعة: "في مرة أخرى كنت في سيارة أجرة وسُئلت عما إذا كنت متزوجة. فقلت لا، لدي شريك، قال: إنه أسود، أليس كذلك؟، فقلت لا، إنه أبيض، فأجاب الرجل: أوه، إذن أنت لا تنام معه بنفسك، أليس كذلك؟".

وقالت إليزابيث إنها شاهدت حتى أطفالًا يستخدمون الافتراءات العنصرية في سوانسي، حيث أنها رأت طفلا، في سن الخامسة تقريبًا، تعرض لأحد أطفالها أثناء خروجهم من اللعب، واعتذر أحد الوالدين لكنها تفكر "من أين تعلم ذلك الطفل تلك العنصرية؟ "

وأكدت إليزابيث أن التعليقات والتجارب العنصرية تتراكم، ما يجعلها تشعر أنها لا تستطيع دائمًا الوثوق بالناس، وقالت: "إن ذلك يزعجني حقًا، إنه لأمر محزن للغاية منذ أن تعلمت كيف يكون الناس، أشعر أن بعض الناس لا يحبونني بسبب لون بشرتي".

كما تقول "أنا لا أعرف ما إذا كان الناس زائفون، عندما يكون الناس لطيفين أمامي، يذهب بعضهم أيضًا إلى المنزل ويقولون هذه الأشياء الفظيعة عني؟، وفي الأحاديث الجماعية، يحدق الناس بي أحيانًا وفي أحيان أخرى لن يعترفوا بي ولكنهم دائمًا يتحدثون مع شريكي، إنه يجعلني أشعر أنني شخص أيضًا، فلماذا لا يمكنهم التحدث إلي؟

"في بعض الأحيان تكون الطريقة التي يتواجد بها الناس حولي، مع الحفاظ على مسافة، وأنا أفكر هناك: "هل أشم رائحة أم شيء ما؟".

وتذكرت المواقف التي كان الناس فيها معاديين لها، وقالت استنادًا إلى تجاربها أنها لا تستطيع إلا أن تستنتج أن ذلك بسبب لون بشرتها.

عانت إليزابيث من إصابات داخلية مدمرة عندما اصطدمت سيارتها بجدار خلال رحلة تسوق، وقالت سابقًا: "قيل لي إنني توفيت خمس مرات، أتذكر الجراحين القادمين قائلين: لا يمكننا أن نصدق أنك على قيد الحياة، أنت معجزة، لأن شخصًا مصابًا بالإصابات لم يكن ليصل إلى المستشفى".