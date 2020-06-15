العكبري يطمئن جماهير النصر بشأن إصابته

وجه محمد العكبري مهاجم فريق النصر الإماراتي لكرة القدم رسالة طمأنة إلى جماهير فريقه، على إمكانية عودته إلى الملاعب خلال فترة قصيرة لن تتجاوز انطلاقة الموسم الجديد 2020 / 2021، بعد خضوعه لجراحة ناجحة لعلاج الرباط الصليبي الأسبوع الماضي وبداية برنامج العلاج الطبيعي والتأهيل تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.

وأوضح العكبري في تصريحاته "إلى صحيفة "الاتحاد" الإماراتية أن شعوره بآلام الإصابة للمرة الأولى كان خلال التدريبات التي سبقت مباراة فريقه أمام الوحدة بالمرحلة السابعة عشر لدوري الخليج العربي يوم 27 شباط/فبراير الماضي.

وأضاف :"وقتها كانت الآلام بسيطة للغاية، واعتقدت أنها إصابة طفيفة، قبل أن يعاودني الشعور بصورة أقوى بعد مباراة الجولة التالية أمام شباب الأهلي".

وقال مهاجم النصر: "نصحني الجهاز الطبي في النادي، والأطباء المشرفون على العلاج بعد فحص الأشعة، بضرورة سرعة إجراء جراحة لتجنب تفاقم الإصابة، التي من الممكن أن تصل إلى قطع كامل في الرباط، وخضعت مؤخرا لجراحة ناجحة بحمد الله قبل المغادرة إلى المنزل، والبداية التدريجية للاستشفاء".

وعن الموعد المحدد لإمكانية عودته، قال العكبري :"عادة ما تأخذ فترات التأهيل بعد الإصابة بالقطع الكامل لأربطة الركبة نحو ستة أشهر، عكس وضعي الحالي، لأنها إصابة بقطع جزئي، حيث ستكون الفرصة متاحة للعودة في وقت أسرع ، والاستفادة أيضا من فترة توقف المنافسة حاليا".