المكسيك تسلم تاجر مخدرات كبير للولايات المتحدة

(د ب أ)

أفادت وسائل إعلام محلية يوم الأحد أن المكسيك سلمت أحد تجار المخدرات يشتبه في أنه كان مساعدًا كبيرًا لزعيم تجارة المخدرات المكسيكي خواكين جوزمان "إل تشابو" إلى الولايات المتحدة.

وقال مكتب المدعي العام المكسيكي إنه قام بتسليم رجل مكسيكي، اسمته فقط بفيليبي "سي" ، إلى الولايات المتحدة بناء على طلب من ولاية إلينوي.

وأضاف المدعي العام أن الرجل سيُحاكم بسبب مسؤوليته المحتملة في جرائم المشاركة الجنائية، موضحا أن الرجل المكسيكي مسؤول على الأرجح عن أنشطة إدخال مواد غير مشروعة إلى الولايات المتحدة ضمن مجموعة إجرامية.

ووفقًا لصحيفة إل يونيفرسال المكسيكية ، فإن الرجل يدعى فيليبي كابريريا سارابيا، والمعروف أيضًا باسم "إل انجي".

واعتقلت السلطات المكسيكية كابريرا سارابيا في كولياكان، سينالوا، في كانون أول /ديسمبر من عام 2011.