يحتفل العالم كل عام في 15 يونيو، باليوم العالمى للتوعية بشأن إساءة معاملة المسنين، وأطلقت الأمم المتحدة الاحتفال هذا العام تحت شعار "حماية كبار السن خلال كوفيد -19 وما بعده"، لا سيما وأن كبار السن هم أكثر الفئات العمرية المعرضة لخطر الإصابة بفيروس كورونا.

ويوجد الكثير من أوجه التشابه بين الأطفال وكبار السن، لدرجة أننا نتساءل أحيانًا.. كيف فاتنا ملاحظة هذا التشابه؟، وبغض النظر عن مدى التشابه بين هذه الفئات العمرية، فإن هذين النوعين من التشابه مثير للاهتمام حقًا لا يمكن لأحد أن يختلف معه، لذلك نشر موقع "ليست أون تاب" قائمة بأوجه التشابه بين هاتين الفئتين العمريتين.

- الجاذبية

هذان الشخصان من هذه الفئة العمرية لطيفان جدا، عند التعامل معهما، وذلك بغض النظر عن مدى صعوبة التعامل معها في بعض الأحيان، لأنهم يبهرونك دائمًا بنقاء قلوبهم، حيث إن الأطفال وكبار السن متشابهان إلى حد كبير لأنهم يخرجون بنفس الطريقة التي هم بها من الداخل، وكثيرا ما يتعاملون بسلوك لطيف وقلب أبيض وطريقة واضحة لذلك من الصعب ألا تحبهم رغم إزعاجهم.

- معاملة خاصة

يعرفون جيدًا كيفية الحصول على معاملة خاصة من قبل الأشخاص حولهم، لذلك عندما تخطط للتعامل مع كبير أو صغير، فإن تفضيلاتهم أو رغبتهم تأتي أولاً قبل اتخاذ أي قرار.

- الصبر

رعاية الأطفال أو المسنين ليست أقل من تحدٍ لأي شخص، حيث إن كونك محاطًا بالأطفال أو كبار السن يعلمك دروسًا أكثر بكثير من تلك التي تحصل عليها أثناء الدراسة، لذلك العناية بهم أو التعامل معهم يختبر صبرك بالفعل.

- صعوبة الإقناع

يعتبر من الصعب جدًا إقناع أي طفل أو عجوز، لأنهم في بعض الأحيان قد يكون لديهم وجهة نظر مختلفة وتغيير تصورهم لأي شيء معين أمر صعب حقًا، ومن الصعب أيضا جعلهم يستمعون إلى وجهات نظر مختلفة أو جعلهم يوافقون على وجهات نظر مختلفة، وذلك لأن عقولهم دائما ما تعتقد أنها قوية لدرجة أنه من المستحيل تغيير رأيهم، وذلك لإخبارهم بأي شيء، يجب ابتكار طريقة جديدة وجعلها قابلة للتصديق ومثيرة للاهتمام.

- شدة التعلق

الأطفال والكبار لديهم تعلق شديد مع الأشياء التي يفضلونها، سواء كان شيئًا ماديًا أو تجاه شخص ما، ويمكن أن يكون ارتباط الطفل تجاه أي لعبة أو أشقائهم أو آبائهم أو أصدقائهم، بينما يمكن أن يكون حب كبار السن للكتاب أو أي شيء مهم أو أطفال أو شخص قريب، ومن السهل جدًا أن يرتبطوا بشدة بأي شيء وأي شخص، ولا يمثل ذلك مشكلة كبيرة بالنسبة لهم، ولا يستطيع أي شيء أن يحل محل هذا الانتماء الخاص الذي يحبونه.

- البحث عن الاهتمام

كثيرا ما يبحث الأطفال والشيوخ عن الاهتمام، حيث يمكن لهؤلاء الأشخاص أن يبذلوا قصارى جهدهم لجذب انتباهك، سواء عن طريق السعال أو البكاء، حيث تبدو هذه الحركات لطيفة جدا، لأن كل ما يريدونه عادة هو أن يكونوا محبوبين وأن يحصلوا على اهتمام خاص من حولهم.

- شدة الفضول

ليس هناك حد عندما يتعلق الأمر بمدى فضول طفل أو شخص عجوز، لأن هذان الشخصان من هذه الفئة العمرية متشوقان لمعرفة كل شيء ويريدان معرفة كل شيء ممكن.

- القلب الطيب

إن امتلاك القلب الطيب أمر جيد، ولكن سواء أكان ذلك طفلًا أم مسنًا، فإنهم غالبًا لا يدركون ما يقولونه، ولمن يقولون وأين يقولون، ولكن هذا كثيرا ما يؤدي إلى موقف محرج للأشخاص من حولهم أو أفراد الأسرة المرافقين لهم.

- النظام الغذائي

يحتاج الأشخاص من هذه الفئة العمرية الأطفال وكبار السن، إلى الكثير من الاهتمام الخاص من الناحية الغذائية، لأنهم يشعرون بالملل بروتين الطعام، ولكن لا يزال من المهم التأكد من نظامهم الغذائي، حيث يجب أن يأكلون طعامًا غذائيًا أساسيًا لتزويدهم بالفيتامينات والبروتينات المناسبة بالإضافة إلى المواد الصحية الأخرى.

- مشكلة التوازن

يعاني الكثير من الأطفال وكبار السن من مشاكل في التوازن، حيث يسقط الأطفال بسبب عدم قدرتهم على الوقوف أو البقاء لفترة طويلة وعدم قدرتهم على المشي لأنهم ما زالوا يتعلمون، بينما يقع كبار السن بسبب البقاء في خطوة أو موقف لفترة طويلة أثناء التنقل أو الاستيقاظ، لذلك كلاهما بحاجة إلى شخص للتحقق منه كل ثانية ويحتاجان باستمرار إلى يد المساعدة.

- كثرة البكاء

الأطفال والشيوخ متشابهون بما فيه الكفاية، خاصة عندما يتعلق الأمر بالبكاء بأعلى أصواتهم والبكاء بلا داعٍ قوي أحيانا، ولكن لا يمكن لأحد أن يضربهم أو يصرخ بهم، خاصة كبار السن، وذلك لأن الأديان والأعراف تنهانا عن ذلك ويشعرون بشئ من كسرة النفس، ويجب أيضا الحذر من إظهار الملل أمامهم.