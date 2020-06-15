وزير إيطالي: يمكن عودة الطلاب للفصول الدراسية في فبراير المقبل

قال وزير وزير التعليم العالي والبحث العلمي الإيطالي، جايتانو مانفريدي، إن الطلاب سيتمكنون من العودة إلى الدراسة الطبيعية في الفصول الدراسية، في شباط/فبراير المقبل، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "آكي" الايطالية اليوم الاثنين.

وأوضح مانفريدي: "لن يعود جميع الطلاب إلى الفصول الدراسية في شهر أيلول/سبتمبر، وسيستمر بعضهم في الدراسة عن بعد... بينما سيكون من الممكن العودة إلى الدراسة الطبيعية، بحضور جميع الطلاب في شهر شباط/فبراير”.

وأضاف الوزير الايطالي في تصريحات إذاعية اليوم الاثنين: "علينا التعامل مع هذا الوباء".

وحول جودة التعليم عن بعد، أوضح مانفريدي "أنه ليس كالتعليم وجها لوجه، لكن يمكن أن يكون نهجا تكامليا... فيجب أن نفكر برؤية أكثر حداثة للتنشئة، وعلينا ألا نخشى التغيير".

وقد ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في إيطاليا إلى 236 ألفا و989 حالة حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الاثنين بتوقيت ميلانو (0530 بتوقيت جرينتش)، طبقا لبيانات جمعتها جامعة "جونز هوبكنز" ووكالة "بلومبرج" للأنباء.

وافادت البيانات بأن عدد الوفيات بسبب الفيروس في إيطاليا بلغ 34345 حالة، فيما تعافى 176 ألفا و370 شخصا من المصابين .