النقض تلغي فصل موظف بمصر للطيران لمحاولته تهريب بضائع: الجزاء يجب أن يكون متدرجا

- المحكمة تلغي حكم فصل الموظف.. وتؤكد: تطبيق «الفصل» حال تكرار نفس المخالفة

قضت محكمة النقض، في حكم الحديث، بإلغاء حكمًا لمحكمة استئناف القاهرة صادر بفصل موظف بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية من عمله، لاتهامه بمحاولة تهريب أدوية وأجهزة محمول من الدائرة الجمركية، وذلك على سند أن مجازاته بالعقوبة الأشد المنصوص عليها بلوائح الشركة، جاء رغم عدم ارتكابه تلك المخالفة من قبل؛ مايعد مخالفة لأحكام القانون.

وتضمن الحكم، مبدأ قانونيا جديدا بشأن شرط توقيع الجزاء الأشد على العامل، لاسيما الجزاء التأديبيي لمخالفة تهريب البضائع من الدائرة الجمركية.

تفاصيل الواقعة تعود عندما قضت محكمة استئناف القاهرة بفصل الموظف بسبب محاولته تهريب بعض الأدوية وعدد 3 أجهزة تليفون محمول من الدائرة الجمركية، وهو الحكم الذي لم يلقى قبوله فقام بالطعن عليه أمام النقض والتي قضت بدورها بإلغاءه.

وذكرت النقض فى حيثيات حكمها، أن المادة 40 من لائحة المخالفات والجزاءات التأديبية للشركة تنص على:«أن تهريب أو محاولة تهريب نقد أو أية مواد أو أصناف أو بضائع من الدائرة الجمركية، أو التهرب من دفع الرسوم الجمركية عليها أو المساعدة فى ذلك حتى، ولو لم يتم إقامة الدعوى العمومية نتيجة التصالح على المصادرة أو دفع الرسوم أو الغرامات، وسواء تم ذلك فى المنافذ الجمركية المصرية أو الأجنبية فإن الجزاء التأديبي المقرر هو 1-خفض الأجر بمقدار العلاوة، 2- الخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة، 3- الفصل وفقا لأحكام المادة 71 من قانون العمل».

وأوضحت النقض، أن مفاد هذه الجزاءات التي وضعتها الشركة لهذه المخالفة، جزاءات متدرجة بحيث لاينطبق الجزاء الأشد إلا في حالة تكرار المخالفة، لافتة إلى أن تجاهل الشركة توقيع الجزاء الأشد على الموظف رغم أنه لم يسبق ارتكابه لهذه المخالفة من قبل، مخالف لأحكام القانون ما يوجب إلغاء الحكم.