مراسلون بلا حدود تكرم مراسلة أفغانية لتغطيتها أخبار فيروس كورونا

أعلنت منظمة مراسلون بلا حدود اليوم الاثنين، تكريم المراسلة الأفغانية أنيسة شهيد لكونها واحدة من 30 صحفياً اعتبرتهم المنظمة "أبطال المعلومات" لتغطيتهم الأخبار الخاصة بتفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).



وقالت مراسلون بلا حدود في بيان لها: "على الرغم من أن العديد من العاملين في وسائل الإعلام الأفغانية قد تعرضوا للإصابة بـ "كوفيد-19"، فإن هذه الصحفية الشجاعة لا تزال في الخارج تغطي الاخبار كل يوم"، مشيدة في الوقت ذاته بالتقارير "الشجاعة" التي قدمتها شهيد خلال هجوم دموي على مستشفى في كابول في منتصف مايو.



وتعمل شهيد كمراسلة لمحطة التلفزيون المحلية طلوع نيوز.



وفي مقابلة هاتفية مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) ،تحدثت شهيد عن "الأيام الصعبة" التي يمر بها الأفغان بسبب الفيروس الفتاك ومخاوف عائلتها بشأن سلامتها عندما تخرج كل يوم لتغطية الاخبار.



وقالت شهيد لـ (د.ب.أ) أثناء عودتها من مقبرة في كابول: "أحب الصحافة ولا أستطيع العيش بدونها ولو ليوم واحد.



وأضافت، المقابر ممتلئة بضحايا فيروس كورونا ، في الماضي كنا بإمكانك ان تشاهد العديد من مراسم الدفن عندما كان يقع قصف كبير، لكن الوضع الآن مماثل في جميع المقابر".