رئيس البرلمان: تصريحات جامعة الدول الأخيرة عن ليبيا غير موفقة بالمرة



طالب رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب علاء عابد، خلال الجلسة العامة اليوم، باتخاذ موقف قوى ورادع ضد الانتهاكات التى تمارس ضد العمالة المصرية فى ليبيا من جانب حكومة الوفاق الليبية.

ودعا عابد، عبد العال، إلى أن يصدر المجلس بيانا قويا للرد على واقعة تعذيب بعض العمال المصريين فى ليبيا، وعقب رئيس المجلس، قائلا: "أصبر أصبر، كل شىء سيتم ولكن بحساب".

وأردف عابد: "المصريون فى لبيبا خط أحمر، وواضح جدا أن إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى بحضور المشير خليفة حفتر، والمستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبى، كان له تأثير على الجانب التركى، وكلنا نعرف ما فعله الأتراك فى الأرمن من انتهاكات وقتل".

وتابع رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، قائلا: "لابد من موقف قوى ورادع بشأن واقعة تعذيب العمالة المصرية التى خرجت للبحث عن قوتها، أين المجتمع الدولى مما يحدث مع العمالة المصرية، وأعلم أن الدولة المصرية لن تسكت، لكن لازم بيان قوى من المجلس للرد على هذه الانتهاكات".

كما عقب عبدالعال على مطالبة مماثلة من النائبة هالة أبو السعد، قائلا: "الرد سيكون بقرار، انتظروه".

كما أكد رئيس مجلس النواب أن أي اتفاق دولي طبقا للدستور الليبي لابد من موافقة مجلس النواب الشرعي عليه، وأن هناك اتفاق تحدثت عنه جامعة الدول العربية، لم يمر على مجلس النواب، وان رئيس الأخير وصفه بأنه "غير شرعي".

واستطرد عبدالعال: بالتالي أنا أتعجب من تصريح الجامعة العربية، وهو تصريح غير موفق تماما"

وكان الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، حسام زكي قد أكد على شرعية حكومة الوفاق الليبية، وضرورة الجلوس إلى طاولة واحدة بين الفرقاء الليبيين، حيث قال زكي، في تصريحات تليفزيونية ، إن "الوضع القائم في ليبيا يستلزم الدخول في مسار سياسي".

وعن حكومة الوفاق، قال زكي، إنها الحكومة الشرعية بموجب اتفاق الصخيرات، الذي كانت مصر جزءًا منه، وهي الحكومة المعتمدة لدى الجامعة العربية والأمم المتحدة ومنظمة التعاون الأفريقي.