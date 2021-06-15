بايدن يدعو الأمريكيين للتطعيم ضد فيروس كورونا في أقرب وقت ممكن

حث الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الإثنين المواطنين في الولايات المتحدة الذين لم يحصلوا على اللقاح المضاد لفيروس كورونا أن يحصلوا عليه في أقرب وقت ممكن، مشيرا إلى وفاة ما يقرب من 600 ألف شخص في الولايات المتحدة جراء الإصابة بالفيروس.

وقال بايدن "لقد أحرزنا تقدما هائلا في الولايات المتحدة، الكثير من المناطق والولايات تعود إلى طبيعتها وانتعاشنا الاقتصادي يقود العالم، كما أن عدد الإصابات والوفيات ينخفض بشكل كبير ولكن لا يزال هناك الكثير من الوفيات"، مشيرا إلى أن متوسط الوفيات بسبب الفيروس في الولايات المتحدة لا يزال يبلغ حوالي 370 حالة يوميا، وفقا لما ذكرته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

ثم ناشد بايدن الأمريكيين الذين لم يحصلوا على اللقاح أن يفعلوا ذلك في أقرب وقت ممكن، وقال "إذا لم يتم تطعيمك احصل على التطعيم في أسرع وقت ممكن، لدينا الكثير من جرعات اللقاح، كما أن لدينا المزيد من العمل الذي يتعين القيام به للتغلب على هذا الفيروس، والآن ليس الوقت المناسب لترك حذرنا".

وتشير إحصائيات جامعة جونز هوبكنز إلى وفاة أكثر من 599 ألفا و900 مواطنا أمريكيا حتى الآن جراء الإصابة بفيروس كورونا.

حدد بايدن هدفا يتمثل في تلقيح 70 بالمائة من البالغين في الولايات المتحدة بجرعة واحدة على الأقل من اللقاح المضاد لفيروس كورونا بحلول 4 يوليو، في حين وصلت 13 ولاية إلى هذا الحد تتخلف دول أخرى عن الركب، وقد تلقى 5ر64 بالمائة من الأمريكيين فوق سن 18 عاما جرعة واحدة على الأقل من اللقاح، وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

جاءت تصريحات بايدن في بداية مؤتمر صحفي عقب قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في بروكسل كجزء من أول رحلة خارجية له كرئيس للولايات المتحدة.