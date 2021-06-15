اليابان: مضاعفة جرعات لقاح كورونا المخصصة للعاملين بالأوليمبياد المقبل

أعلنت اليابان، مضاعفة جرعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا المخصصة للعاملين في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة بالعاصمة طوكيو، لتصل إلى 40 ألف جرعة بدلا من 20 ألف جرعة.

وقالت وزيرة الأولمبياد اليابانية تامايو ماروكاوا، في بيان اليوم الثلاثاء، إن حكومة بلادها توصلت مؤخرا إلى اتفاق مع شركة فايزر الأمريكية بشأن جرعات اللقاح، وذلك بعد أن توصلت اللجنة الأولمبية الدولية أيضا إلى اتفاق مع فايزر بشأن عدد مماثل من جرعات اللقاح.

ويسمح التوصل إلى الاتفاقية الأخيرة، بتقديم اللقاح إلى المتطوعين في القرية الأولمبية وأعضاء اللجنة المنظمة للأولمبياد وكذلك ممثلي وسائل الإعلام اليابانية.

وكانت اللجنة الأولمبية الدولية، أعلنت أنها تتوقع تطعيم نحو 80% من إجمالي 10 آلاف و900 رياضي، قبل مشاركتهم في الأولمبياد.

تجدر الإشارة إلى أن قطاع كبير من اليابانيين يعارض إقامة الدورة الأولمبية التي تأجلت من العام الماضي إلى العام الجاري، بسبب جائحة فيروس كورونا.