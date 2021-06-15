الاتحاد الأوروبي وأمريكا يعلنان تسوية النزاع بين بوينج وايرباص

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي توصلا إلى تسوية للخلاف الذي طال أمده بشأن المساعدات الحكومية لشركتي بوينج وايرباص.