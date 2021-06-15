الاتحاد الأوروبي وأمريكا يعلنان تسوية النزاع بين بوينج وايرباص

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قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي توصلا إلى تسوية للخلاف الذي طال أمده بشأن المساعدات الحكومية لشركتي بوينج وايرباص.