 الاتحاد الأوروبي وأمريكا يعلنان تسوية النزاع بين بوينج وايرباص - بوابة الشروق
الثلاثاء 15 يونيو 2021 2:38 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تقدمت للحصول على لقاح كورونا أو حصلت عليه بالفعل؟

النتـائـج تصويت

الاتحاد الأوروبي وأمريكا يعلنان تسوية النزاع بين بوينج وايرباص

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 15 يونيو 2021 - 1:42 م | آخر تحديث: الثلاثاء 15 يونيو 2021 - 1:42 م

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي توصلا إلى تسوية للخلاف الذي طال أمده بشأن المساعدات الحكومية لشركتي بوينج وايرباص.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك