 وزير الصحة الماليزي: تراجع حالات الإصابة بحمى الضنك ووفياته خلال 2021 - بوابة الشروق
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وزير الصحة الماليزي: تراجع حالات الإصابة بحمى الضنك ووفياته خلال 2021

كوالالمبور - أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 15 يونيو 2021 - 9:41 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 15 يونيو 2021 - 9:41 ص

أعلن وزير الصحة الماليزي الدكتور أدهم بابا، تراجع حالات الإصابة بحمى الضنك والوفيات منه خلال الفترة من يناير حتى 12 يونيو الجاري بنسبة قدرها 75 و91% مقارنة بنفس الفترة خلال العام الماضي.

وأوضح وزير الصحة الماليزي -حسبما ذكرت وكالة (برناما) الماليزية- أن الإصابات المسجلة بلغت 12 ألفا و188 إصابة، منها 8 حالات وفاة، مقارنة بـ48 ألفا و584 إصابة، منها 84 حالة وفاة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وقال الوزير -في بيان بمناسبة الاحتفال بيوم حمى الضنك في دول جنوب شرق آسيا (آسيان)- "بالرغم من أن بلادنا لا تزال تكافح جائحة كوفيد-19، إلا أن جهود مكافحة خطر حمى الضنك لا تزال بحاجة إلى الاستمرار، حيث إن المرض كونه مستوطنا وعبًئا على الصحة العامة في بلدنا، لفترة طويلة".


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