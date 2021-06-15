وزير الصحة الماليزي: تراجع حالات الإصابة بحمى الضنك ووفياته خلال 2021

أعلن وزير الصحة الماليزي الدكتور أدهم بابا، تراجع حالات الإصابة بحمى الضنك والوفيات منه خلال الفترة من يناير حتى 12 يونيو الجاري بنسبة قدرها 75 و91% مقارنة بنفس الفترة خلال العام الماضي.

وأوضح وزير الصحة الماليزي -حسبما ذكرت وكالة (برناما) الماليزية- أن الإصابات المسجلة بلغت 12 ألفا و188 إصابة، منها 8 حالات وفاة، مقارنة بـ48 ألفا و584 إصابة، منها 84 حالة وفاة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وقال الوزير -في بيان بمناسبة الاحتفال بيوم حمى الضنك في دول جنوب شرق آسيا (آسيان)- "بالرغم من أن بلادنا لا تزال تكافح جائحة كوفيد-19، إلا أن جهود مكافحة خطر حمى الضنك لا تزال بحاجة إلى الاستمرار، حيث إن المرض كونه مستوطنا وعبًئا على الصحة العامة في بلدنا، لفترة طويلة".