تحرير ٢٤ محضرا لمخالفة الإجراءات الاحترازية بالمنيا

قاد دكتور رجب قياتي نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا حملة لمتابعة تطبيق قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالإجراءات الاحترازية، وفض تجمعات للمواطنين للحد من كورونا، مساء أمس، للتأكد من تطبيق الحظر والإجراءات الاحترازية.

وأسفرت أعمال الحملة عن تحرير 24 مخالفة عدم ارتداء كمامة، وتم التصالح الفوري من قبل المواطنين.

من جانبه وجه العميد محمد صلاح أبو كريشة رئيس مركز ومدينة المنيا، بتوجيه حملات مستمرة على المقاهي والكافيهات والمخابز، وأماكن التجمعات والأسواق بمدينة المنيا للتأكد من مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمجابهة كورونا، وتوعية المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية، وعدم التهاون في التعامل مع فيروس كورونا المستجد، والذى يهدد العالم بأسره.