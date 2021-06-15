المتحدة للخدمات الإعلامية تكشف عن أهداف بروتوكول التعاون مع نقابة المهن التمثيلية

وقع أمس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بروتوكول تعاون مع نقابة المهن التمثيلية، وذلك في إطار خطة التطوير التي تنتهجها الشركة المتحدة في كافة القطاعات وإيمانا من المؤسستين بأهمية التعاون المشترك لخدمة المجتمع والارتقاء به حضاريا وفنيا، والإسهام في رقي الفكر والقيم الإنسانية.

وحسب بيان الشركة المتحدة، تهدف هذه الخطوة إلى تحقيق تطور ونمو مستدام في مجالات الدراما، التي تعد من أهم الصناعات الثقافية في مصر، بتاريخها الطويل وريادتها في المسرح والإذاعة والسينما والتلفزيون وكافة فنون الأداء والعرض.

حضر التوقيع الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، ومن الشركة المتحدة كلا من، حسن عبد الله رئيس مجلس الإدارة، وعمرو الفقي عضو مجلس الإدارة، وحسام صالح الرئيس التنفيذي للتشغيل، وحسام مصطفى رئيس القطاع المالى.

وكانت الشركة المتحدة قد أشارت لهذا التعاون في مؤتمر صحفي عقدته 29 مايو الماضي، والذي كشفت خلاله أيضا عن عدة قرارات أخرى أبرزها، إنشاء صندوق المتحدة لرعاية العاملين فى مهنة الإعلام، بالشراكة مع العديد من الجهات، منها الهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ونقابة الصحفيين، ونقابة المهن التمثيلية، ونقابة المهن السينمائية، ونقابة المهن الموسيقية.

كما أعلنت عن سلسلة من الجوائز التى تهدف لدعم صناعة الدراما المصرية على جميع المستويات، الأولى ستكون فى مجال سيناريو الدراما التلفزيونية وتحمل اسم الكاتب الراحل صالح مرسى، والثانية تحمل اسم الإعلامية أبلة فضيلة فى مجال تأليف دراما الطفل، وفيما تحمل جائزة قصص الأطفال اسم الكاتبة الكبيرة نعم الباز، تحمل جائزة الرواية المطبوعة اسم الكاتب والسيناريست وحيد حامد.