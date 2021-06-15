قال الدكتور أحمد مجدلاني، وزير التنمية الاجتماعية الفلسطينية، إن الوفد الفلسطيني برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وصل أمس القاهرة، ومعه 4 وزراء معنيين بقضية إعمار غزة، مشيرًا على عقد سلسلة من الاجتماعات المثمرة والبناءة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «on e»، مساء أمس الاثنين، أن هناك اتفاقًا على مجمل القضايا والآليات وكيفية البدء في عملية الإعمار، خاصة وأن مصر كانت سباقة في فتح مبادرة إعمار غزة التي من شأنها أن تفتح الطريق أمام أخرى عربية ودولية.

وأوضح أن إعادة الإعمار بحاجة إلى متطلبين أساسين وهما أن يكون هناك أفقًا سياسيًا، فضلًا عن وجود حكومة شرعية تشرف على العملية، مضيفًا أن الحل الوحيد إنهاء الانقسام بإنشاء حكومة وحدة وطنية تتولى ملف الإعمار وتقديم المساعدات الإغاثية والإنعاش الاقتصادي.

وأشار إلى اهتمام مصر حاليًا بـ 3 ملفات رئيسية وهي ملف المصالحة وإنهاء الانقسام، والثاني التهدئة بين الفلسطينين والإسرائيلين في ضوء التوصل لوقف إطلاق النار، والثالث إعادة الإعمار، مشيرًا إلى أن مصر تحظى بدعم وتفويض دولي وإقليمي وعربي في تلك الملفات ما يؤهلها على التحرك في هذه الملفات.

وتوجه، أمس الأحد، وفد وزاري برئاسة نائب رئيس الوزراء الفلسطيني، زياد أبو عمرو، إلى القاهرة، لبحث ملف إعادة إعمار قطاع غزة.

