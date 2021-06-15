محافظ الدقهلية: اعتماد 45 مركزا بنطاق المحافظة لتلقي المواطنين لقاح كورونا

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أعلن محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، اعتماد 45 مركزا بالدقهلية لتلقي المواطنين للقاح ككورونا، وذلك نظرا لزيادة أعداد المواطنين

وكلف محافظ الدقهلية، الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية؛ لمتابعة العمل بجميع المراكز بنطاق المحافظة لبدء العمل بها الاسبوع المقبل بعد بدأ توريد اللقاح وذلك تحقيقا لمطالب المواطنين الذين يتم التسجيل لبياناتهم على الموقع الالكتروني لوزارة الصحة ووصلتهم الرسالة بالتوجه لإحدى مراكز التطعيم بنطاق المحافظة.

وأضاف المحافظ، أنه تم إتاحة التسجيل لجميع المواطنين على الموقع إلكتروني لوزارة الصحة للحصول على اللقاح.