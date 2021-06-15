 محافظ الدقهلية: اعتماد 45 مركزا بنطاق المحافظة لتلقي المواطنين لقاح كورونا - بوابة الشروق
الثلاثاء 15 يونيو 2021 2:48 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تقدمت للحصول على لقاح كورونا أو حصلت عليه بالفعل؟
النتـائـج تصويت

محافظ الدقهلية: اعتماد 45 مركزا بنطاق المحافظة لتلقي المواطنين لقاح كورونا

نعمان سمير
نشر في: الثلاثاء 15 يونيو 2021 - 2:34 م | آخر تحديث: الثلاثاء 15 يونيو 2021 - 2:34 م

أعلن محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، اعتماد 45 مركزا بالدقهلية لتلقي المواطنين للقاح ككورونا، وذلك نظرا لزيادة أعداد المواطنين

وكلف محافظ الدقهلية، الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية؛ لمتابعة العمل بجميع المراكز بنطاق المحافظة لبدء العمل بها الاسبوع المقبل بعد بدأ توريد اللقاح وذلك تحقيقا لمطالب المواطنين الذين يتم التسجيل لبياناتهم على الموقع الالكتروني لوزارة الصحة ووصلتهم الرسالة بالتوجه لإحدى مراكز التطعيم بنطاق المحافظة.

وأضاف المحافظ، أنه تم إتاحة التسجيل لجميع المواطنين على الموقع إلكتروني لوزارة الصحة للحصول على اللقاح.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك