منظمة الصحة العالمية: النفايات الإلكترونية تضر بصحة الأطفال

قالت منظمة الصحة العالمية إن تزايد كميات النفايات الإلكترونية أصبحت خطرا صحيا على ملايين الأشخاص، خاصة الأطفال.

وقالت ماري نويل بروني ، المؤلفة الرئيسية للتقرير في المنظمة، إن "طفلا يأكل فقط بيضة دجاجة من موقع أجبوجبلوشي للنفايات في غانا، سيمتص مقدارا من الديوكسينات المعالجة بالكلور يساوي 220 مرة من الحد الأقصى اليومي الذي وضعته الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية".

وأضافت أن "الإدارة غير السليمة للنفايات الإلكترونية هي السبب. وهذه مسألة تثار على نحو متزايد والكثير من الدول لا تعتبرها بعد مشكلة صحية".

وتشمل النفايات الإلكترونية أجهزة الكمبيوتر القديمة وأجهزة الاستريو الموسيقية وأجهزة الفاكس أو الهواتف والأجهزة التي تحتوي على مواد معدنية سابقة مثل الذهب أو النحاس، ولكنها تحتوي أيضًا على مواد سامة مثل الرصاص أو الفضة أو النيكل أو المواد الكيميائية.