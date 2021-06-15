 رئيس سفاجا تتفقد وحدات بديل العشوائيات فى حي الروضة للاطمئنان على الأسر التي تم تسكينها - بوابة الشروق
الثلاثاء 15 يونيو 2021 7:23 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تقدمت للحصول على لقاح كورونا أو حصلت عليه بالفعل؟
النتـائـج تصويت

رئيس سفاجا تتفقد وحدات بديل العشوائيات فى حي الروضة للاطمئنان على الأسر التي تم تسكينها

رئيس سفاجا تتفقد وحدات بديل العشوائيات
رئيس سفاجا تتفقد وحدات بديل العشوائيات
كمال رشاد
نشر في: الثلاثاء 15 يونيو 2021 - 7:19 م | آخر تحديث: الثلاثاء 15 يونيو 2021 - 7:19 م
تفقدت هدي المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الثلاثاء، وحدات بديل العشوائيات بحي الروضة للاطمئنان على الأسر التي تم تسكينهم والخدمات والمرافق التى تم توصيلها لهم، تنفيذا لتكليفات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.

وأكدت المغربي أن الدولة استثمرت مليارات الجنيهات لتحقيق هدف نبيل، يتمثل فى توفير "حياة كريمة"، لأهالينا سكان المناطق العشوائية، مشددةً على ضرورة المتابعة الدءوبة من قبل الإدارات المختصة لهذه المشروعات بعد تسكينها، بهدف الحفاظ عليها.

وأضافت رئيس المدينة أن القيادة السياسية، وضعت ملف تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة على أجندة أولوياتها، ودائما ما تؤكد على ضرورة نقل أهالينا سكان هذه المناطق إلى مجتمعات سكنية حضارية تتمتع بالخدمات المختلفة، وهذه هى أهم حقوق الإنسان التى نسعى لتوفيرها، وكان رئيس الجمهورية وما زال يتابع الموقف التنفيذى لهذا المشروع، ويوجه بأن يكون التنفيذ بالسرعة والجودة المطلوبتين.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك