رئيس سفاجا تتفقد وحدات بديل العشوائيات فى حي الروضة للاطمئنان على الأسر التي تم تسكينها

تفقدت هدي المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الثلاثاء، وحدات بديل العشوائيات بحي الروضة للاطمئنان على الأسر التي تم تسكينهم والخدمات والمرافق التى تم توصيلها لهم، تنفيذا لتكليفات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.



وأكدت المغربي أن الدولة استثمرت مليارات الجنيهات لتحقيق هدف نبيل، يتمثل فى توفير "حياة كريمة"، لأهالينا سكان المناطق العشوائية، مشددةً على ضرورة المتابعة الدءوبة من قبل الإدارات المختصة لهذه المشروعات بعد تسكينها، بهدف الحفاظ عليها.



وأضافت رئيس المدينة أن القيادة السياسية، وضعت ملف تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة على أجندة أولوياتها، ودائما ما تؤكد على ضرورة نقل أهالينا سكان هذه المناطق إلى مجتمعات سكنية حضارية تتمتع بالخدمات المختلفة، وهذه هى أهم حقوق الإنسان التى نسعى لتوفيرها، وكان رئيس الجمهورية وما زال يتابع الموقف التنفيذى لهذا المشروع، ويوجه بأن يكون التنفيذ بالسرعة والجودة المطلوبتين.