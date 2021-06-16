بحث رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا مصطفى صنع الله مع وفد رفيع المستوى من شركة تاتنفت الروسية جملة من المواضيع الهامة ، أبرزها توطيد سبل التعاون المشترك بين الجانبين.

واستقبل صنع الله اليوم الثلاثاء بالمقر الرئيسي للمؤسسة الوطنية للنفط بالعاصمة الليبية طرابلس وفدا رفيع المستوى من الشركة الروسية والذي ترأسه المدير التنفيذي بالشركة نيل ماقانوف.

وحسب بيان صادر عن المؤسسة الوطنية للنفط، فقد بحث الجانبان إستئناف شركة تاتنفت لعملياتها من جديد لتطوير القطعتين الاستكشافيتين بحوضي غدامس وسرت وذلك من من خلال التنسيق مع الادارات المختصة بالمؤسسة الوطنية للنفط.

وأكد صنع الله أهمية هذه الزيارة لما تحمله من رسالة للمجتمع الدولي بعودة الاستقرار الى ليبيا وسعي الشركة لتستانف نشاطها في القطع الاستكشافية الممنوحة لها من خلال جولات التعاقد السابقة.

كما ناقش الاجتماع امكانيات شركة تاتنفت في مجال التكرير و التصنيع و مساهمتها للمشاركة في هذا المجال الحيوي ، تم كذلك مناقشة مساهمة الشركة الروسية في جلب تقنية الطاقات المتجددة وادخالها لقطاع النفط الليبي والاستفادة من خبرتها الكبيرة في هذا المجال.

يأتي ذلك في ظل خطط المؤسسة الوطنية للنفط المستقبلية في السنوات المقبلة، وسعيها الدؤوب للتحول في عملياتها الى توليد الطاقة الكهربائية عن طريق استخدامات الطاقات المتجددة والنظيفة حفاظاٌ على البيئة، لمواكبة ركب الدول المتقدمة على الصعيد الدولي.