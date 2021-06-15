خطوات الحكومة الإسرائيلية الجديدة: التصالح مع واشنطن وتنفيذ مسيرة الأعلام

سلطت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، الضوء على التعقيدات والتناقضات التي تواجه الحكومة الإسرائيلية الائتلافية الجديدة، التي حلت محل حكومة بنيامين نتنياهو ليلة الأحد في تصويت الكنيست.

وأظهرت تصريحات التحالف، عقب فوزه، التباين الواضح في سياساته عن سياسات نتنياهو في بعض القضايا.

ففي أول خطاب له في منصبه، وعد وزير الخارجية الجديد، يائير لابيد، يوم الاثنين بإحياء علاقة إسرائيل بالديمقراطيين الأمريكيين، بعد أن تآكلت هذه العلاقة في عهد نتنياهو، الذي كان قد أثار عداوة الرئيس باراك أوباما، وصادق خليفته الجمهوري، الرئيس دونالد ج.ترامب.

قال لابيد، في كلمة ألقاها أمام مسؤولي وزارة الخارجية: "قامت الحكومة المنتهية ولايتها بمغامرة رهيبة، متهورة وخطيرة، وقامت بالتركيز على الحزب الجمهوري وتخلت عن موقف إسرائيل من الحزبين".

وأضاف لابيد: "نجد أنفسنا مع ديمقراطيين في البيت الأبيض ومجلس الشيوخ ومجلس النواب، وهم غاضبون. نحن بحاجة إلى تغيير طريقة عملنا معهم".

كما وعد بتقوية العلاقات مع اليهود في الخارج، بدلاً من الاعتماد في المقام الأول على دعم المسيحيين الإنجيليين، الذين شكلوا محورًا رئيسيًا للتواصل الدولي لنتنياهو.

قال لابيد: "إن دعم الإنجيليين المسيحيين والجماعات الأخرى مهم ومريح، لكن الشعب اليهودي أكثر من مجرد حلفاء، إنهم عائلة. اليهود من جميع التيارات -الإصلاحيين والمحافظين والأرثوذكس- هم عائلتنا".

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء الجديد، نفتالي بينيت، عن معارضته يوم الأحد للجهود التي تقودها الولايات المتحدة لاستعادة الاتفاق النووي الذي أنهى حقبة أوباما مع إيران، لكنه، شكر بايدن على دعمه لإسرائيل، وتحدث بعد فترة وجيزة من توليه المنصب مع الرئيس الأمريكي.

لكن، وبحسب صحيفة "جيروزاليم بوست الإسرائيلية"، رحبت مجموعات يهودية أمريكية ومؤيدة لإسرائيل بالحكومة الإسرائيلية الجديدة يوم الأحد بقيادة رئيس الوزراء نفتالي بينيت، ووزير الخارجية يائير لابيد.

وأعربت المنظمات عن أملها في أن "ائتلاف التغيير" سيجلب الاستقرار السياسي وحكومة ذات قاعدة عريضة تعكس مجتمعًا إسرائيليًا متنوعًا.

وغردت لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (إيباك): "إيباك ترحب بالحكومة الإسرائيلية الجديدة والمتنوعة بقيادة رئيس الوزراء نفتالي بينيت. نتطلع إلى زيادة تعزيز الروابط بين الولايات المتحدة وإسرائيل حيث تعمل الديمقراطيات في شراكة وثيقة لتعزيز مصالحنا وقيمنا المشتركة".

كما أعربت حركة الإصلاح في أمريكا الشمالية، أكبر حركة يهودية خارج إسرائيل، عن أملها في أن تجدد الحكومة الإسرائيلية الجديدة العلاقات مع الحركة في إسرائيل والخارج، ملتزمة بتعزيز أجندة تعددية.

وقالوا: "نأمل أيضا أن تعيد هذه الحكومة التأكيد على أهمية العلاقة القوية بين الولايات المتحدة وإسرائيل، مع إعطاء الأولوية للتواصل والمشاركة بين الحزبين".

في سياق آخر، أصدر بيني غانتس، وزير الدفاع في حكومة الاحتلال، دعوة رسمية لتشكيل لجنة تحقيق في تدافع وقع في موقع يهودي مقدس على جبل. ميرون، شمال إسرائيل، في أوائل مايو المنقضي، مما أسفر عن مقتل 45 من المصلين.

تمثل هذه الخطوة تباعدًا واضحًا عن نتنياهو الذي اعتمدت حكومته على دعم السياسيين الأرثوذكس المتشددين، ولم تطالب بإجراء تحقيق خوفًا من إغضابهم.

لكن يبدو أن الحكومة الجديدة أيضًا عازمة على الالتزام بالتعهد الذي تم في الأيام الأخيرة من إدارة نتنياهو: حيث قرر السماح بمسيرة يهودية يمينية متطرفة عبر الأحياء الفلسطينية في القدس الشرقية، والتي يخشى النقاد أن تؤدي إلى تصعيد عنيف حماس.

المسيرة هي نسخة معدلة من المسيرة التي كان من المقرر إجراؤها في الأصل الشهر الماضي، وكانت من بين الأسباب التي أشارت إليها حماس لإطلاق صواريخ باتجاه القدس في 10 مايو، مما أدى إلى اندلاع حرب جوية استمرت 11 يومًا بين الحركة وإسرائيل.

يوم الاثنين، تعهدت حماس بالرد إذا سُمح للمسيرة بالمضي قدمًا، مما أثار شبح تجدد إطلاق الصواريخ أو مواجهات بين السكان الفلسطينيين والمتظاهرين اليهود.

على الرغم من التحذير، وعد وزير الأمن العام الجديد، عمر بارليف، الذي يشرف الآن على الشرطة الإسرائيلية، يوم الاثنين بالمضي قدما في الحدث، المعروف أيضا باسم "مسيرة الأعلام".

قال بارليف: "في هذه اللحظة، الخطة هي أن مسيرة الأعلام ستقام. القدس هي العاصمة الأبدية لإسرائيل"، وأضاف: "في الديمقراطية، مسموح ومن المهم تنظيم مظاهرات ومسيرات كهذه، طالما أنها تتوافق مع القانون".

لكن مكتب بارليف ترك الباب مفتوحًا أمام احتمال أن يُطلب من المستوطنين السير في مسار "أقل استفزازًا".

وأضاف أن الوزير سيقرر في وقت لاحق الاثنين ما إذا كان سيحيل القرار بشأن المسيرة إلى مجموعة من كبار الوزراء في مجلس الوزراء. وبعد ذلك يتم إطلاع هؤلاء الوزراء من قبل مسؤولي المخابرات قبل إجراء مكالمة أخيرة.