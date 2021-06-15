فرنسا توسع نطاق عمليات التطعيم ضد كورونا ليشمل المراهقين بدءا من 12 عاما

تفتح فرنسا المجال لتطعيم المراهقين ضد فيروس كورونا المستجد اعتبارا من اليوم الثلاثاء، في إطار توسيع نطاق عمليات تطعيم الفرنسيين؛ للحد من انتشار الوباء.



وذكرت صحيفة لوفيجارو الفرنسية، في موقعها الالكتروني، أن التطعيم سيكون متاحا اعتبارا من اليوم لجميع الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 12 عاما وأكثر (أي نحو أكثر من 3.5 مليون شخص)، باستثناء المراهقين الذين ظهر عليهم أعراض متلازمة التهاب الأجهزة المتعددة (PIMS) بعد الإصابة بفيروس SARS-CoV-2 ، وهم الفئة التي لا يوصى بتطعيمها.



ويتطلب تطعيم القاصرين إذن اثنين من أولياء الأمور، ولكن سيكون هناك حاجة إلى حضور شخص واحد فقط أثناء عملية التلقيح بالمركز.