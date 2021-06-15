قال رفيق شلالا المستشار الإعلامي للرئيس اللبناني، إن الوضع الحالي في لبنان مؤلم، خاصة وأن الأزمة الاقتصادية تركت صدمات صعبة للغاية، مشيرًا إلى مرور الوضع السياسي بأزمة غير مسبوقة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، أن ما يجري حاليًا في لبنان ليس وليد الساعة وإنما نتيجة تراكمات كثيرة نتيجة بعض العوامل الخارجية، من بينها تكاثر الديون على الدولة، وغلق الحدود اللبنانية السورية ما يعني غلق الأبواب أمام الصادارات اللبنانية، فضلًا عن نزوح أكثر من مليون و350 ألف سوري، وهذا ترتب عليه نفاقات إضافية بلغت نحو 45 مليار دولار.

وأشار إلى تعرض لبنان لهزات اقتصادية داخلية نتيجة التطورات على الأرض، إضافة إلى انفجار مرفأ بيروت والذي أوقف الحركة الاقتصادية وألحق أضرار جسيمة بالعاصمة، إلى جانب جائحة كورونا، مضيفًا أن حجم الديون بلغ 92 مليار دولار بالفوائد.

ولفت إلى محاولة الرئيس عون من خلال ما يملك من صلاحيات أن يحقق الإصلاحات اللازمة لإعادة الانتظام العام للوضع اللبناني، ذاكرًا أن لبنان تعاني من حالة فساد قوية على المستوى السياسي والمالي.

وأوضح أنه تم تهريب أكثر من 19 مليار دولار، من البنوك اللبنانية إلى الخارج وقت الاحتجاجات في أكتوبر الماضي، لافتًا إلى طلب الرئيس التحقيق في هذا الأمر، إلا أنه فوجئ بأن قانون السرية المصرفية لا يسمح بكشف الحسابات ما جعله يضغط على مجلس النواب لتعليق العمل بالسرية المصرفية لمدة عام، وإلى أن لم يبدأ التدقيق المالي.

