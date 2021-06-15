صباح شرشور مديرا لمركز ضمان الجودة بجامعة طنطا

أصدر ‏الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا، اليوم الثلاثاء، قرارًا بتكليف الدكتوره صباح سيد شرشور الأستاذ المساعد بقسم تمريض الأطفال، بكلية التمريض، مديرًا لمركز ضمان الجودة بالجامعة بجانب عملها الأصلي ولمدة عام قابل للتجديد.



وتضمنت الأهداف والتكليفات الواردة فى القرار وضع تصور تفصيلي لتمويل تحويل الوحدة لوحدة إنتاجية اقتصادية من خلال تقديم دورات تدريبية بمقابل أو تقديم خدمات استشارية للجامعات الحكومية والخاصة، إنجاز اعتماد كليات (الهندسة والعلوم والصيدلة) خلال العام،‏ إنجاز الاعتماد المؤسسي للجامعة، اعتماد عدد من البرامج بكليتى الآداب والتربية النوعية.