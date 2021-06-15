كندا تختار «hsbc» و«td» لإدارة طرح سندات خضراء

اختارت كندا بنكي إتش.إس.بي.سي هولدنجز البريطاني وتورنتو دومنيون بنك الكندي لإدارة طرح أول سندات خضراء تصدرها، لتنضم بذلك إلى الدول الأخرى التي تسعى إلى إصدار سندات صديقة للبيئة مثل ألمانيا وبريطانيا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيانات رسمية القول إن البنكين سيقدمان الخدمات الاستشارية بشأن تصميم إطار عمل سندات كندا الخضراء والمساعدة في تطوير برنامج مستمر ودعم عملية الإصدار.

وقالت الحكومة الكندية إنها قد تسعى لجمع حوالي 5 مليارات دولار كندي (1ر4 مليار دولار أمريكي) من خلال بيع هذه السندات.

وأشارت بلومبرج إلى أن هذه الخطوة تأتي في الوقت الذي تقترب فيه قيمة طروحات السندات الملتزمة بقواعد الحوكمة البيئية والاجتماعية بالدولار الكندي،من تحقيق رقم قياسي سنوي مع ارتفاعها الآن عما كانت عليه منذ ستة أشهر.

من ناحيته ،قال فاليري ليومي رئيس إدارة القطاع العام الكندي والخدمات المصرفية العالمية والأسواق في إتش.إس.بي.سي بنك كندا "في ضوء ما نراه في المناطق الأخرى من العالم والتي نمارس فيها نفس الدور، هناك اتجاه لحدوث تطورات إيجابية في السوق ككل ... أنها (السندات الخضراء) تخلق حالة من الزخم" في الأسواق..

يذكر أن إتش.إس.بي.سي هولدنجز ساهمت في إدارة وترتيب طرح سندات سيادية خضراء لكل من بريطانيا وبولندا وهولندا وتشيلي وكوريا الجنوبية وهونج كونج.

وبحسب بيانات بلومبرج فإن إجمالي مبيعات السندات الخاضعة لقواعد الحوكمة الاجتماعية والبيئية في كندا بلغ خلال العام الحالي 43ر9 مليار دولار كندا وهو ما يصل إلى ضعف مبيعات هذه السندات خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وأقل بنحو 100 مليون دولار كندي عن إجمالي مبيعاتها خلال 2019 والذي كان قد سجل رقما قياسيا.