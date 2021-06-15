وزير الخارجية الجزائري يشدد على ضرورة الإسراع في معالجة ملف إصلاح الجامعة العربية

شدد وزير الشؤون الخارجية الجزائرية، صبري بوقادوم، على ضرورة الإسراع في معالجة ملف إصلاح جامعة الدول العربية، وإحياء روح التضامن العربي، والعمل على إعادة بعث مشروع التكامل الاقتصادي العربي.



يأتي هذا خلال مشاركته بالاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب، المنعقد اليوم بالعاصمة القطرية الدوحة، وكذا اجتماع اللجنة الوزارية العربية للتحرك لوضع حد للإجراءات الجائرة في حق الفلسطينيين خاصة في مدينة القدس المحتلة.



ونقلَا عن موقع جريدة النهار الجزائرية، شارك الوزير في أعمال الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية لبحث مستجدات قضية «سد النهضة».



وناقش الاجتماع التشاوري مستجدات الأوضاع في المنطقة العربية والسبل الكفيلة بإعطاء نفس جديد للعمل العربي المشترك في سبيل رفع التحديات المفروضة على الدول العربية سياسيا وأمنيا واقتصاديا.