 موقع يوتيوب يفرض قواعد جديدة للإعلانات - بوابة الشروق
الثلاثاء 15 يونيو 2021 2:38 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تقدمت للحصول على لقاح كورونا أو حصلت عليه بالفعل؟
النتـائـج تصويت

موقع يوتيوب يفرض قواعد جديدة للإعلانات

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 15 يونيو 2021 - 2:20 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 15 يونيو 2021 - 2:20 ص

كشف تقرير إخباري أن موقع بث ملفات الفيديو يوتيوب لن يقبل بث إعلانات على المربع العلوي من صفحته الرئيسية من بعض القطاعات مثل المراهنات والأدوية التي يحتاج صرفها إلى تذكرة طبية والكحوليات، إلى جانب الإعلانات السياسية والانتخابية اعتبارا من اليوم الاثنين، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

ونقل موقع إكسيوس المعني بموضوعات التكنولوجيا عن متحدث باسم شركة جوجل التي تمتلك موقع يوتيوب القول "نعتقد أن هذا التحديث سيستند إلى التغييرات التي أقررناها في العام الماضي بالنسبة لمراجعة إعلانات المربع الأولي لصفحته الرئيسية وستؤدي إلى تحسين تجربة المستخدمين" لموقع يوتيوب.

يذكر أن المربع العلوي من صفحة موقع يوتيوب هو الجزء المرئي أكثر من غيره على الصفحة ويعتبر الجزء الأغلى سعرا والأكثر طلبا من جانب المعلنين.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك