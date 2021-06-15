وزير خارجية ألمانيا يأمل في مبادرات نزع سلاح خلال لقاء بايدن وبوتين

أعرب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، عن أمله في أن تؤدي القمة المنتظرة بين الرئيسين الأمريكي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين، إلى مبادرات جديدة لنزع السلاح.

وقال ماس لقناة "فيلت" الألمانية الإخبارية على الإنترنت، اليوم الثلاثاء: "هناك الإمكانيات التي تؤدي إلى بدء مبادرات نزع سلاح مرة أخرى بين كلا البلدين".

وأكد الوزير الألماني، أنه على الرغم من أن بايدن أعلن أنه سيظهر "الخطوط الحمراء" لبوتين، فإنه سيظهر أيضا استعداده للحوار.

يذكر أنه من المنتظر أن يلتقي بايدن وبوتين غدا الأربعاء في جنيف.

وصرح بايدن في وقت سابق اليوم الثلاثاء: "سأجعل الرئيس بوتين يفهم أن هناك مجالات يمكننا التعاون فيها إذا قرر هو ذلك، وفي المجالات التي لا نتوافق فيها، سأوضح الخطوط الحمراء".