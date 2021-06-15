اللجنة النووية الأمريكية توافق على إنتاج وقود «الجيل الجديد» من المفاعلات النووية

وافقت اللجنة التنظيمية النووية الأمريكية (أن.آر.سي.)، اليوم الثلاثاء، على إنتاج وقود اليورانيوم المخصب المعروف باسم (إتش إيه إل إي يو) من أجل استخدامه في المفاعلات النووية.

وقالت شركة (سينتراس) -حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية- إن الهيئة التي تشرف على سلامة المفاعلات وأمنها، وافقت على طلبها بإنتاج هذا الوقود في مصنع بمدينة بيكيتون في ولاية أوهايو، على أن تقدم إنتاجها في أوائل عام 2022.

واعتبر الرئيس التنفيذي لشركة (سينتراس) دانيال بونمان، هذه الموافقة "علامة فارقة في عقدنا مع وزارة الطاقة"، وبموجب العقد الذي أبرم، في 2019، بقيمة 115 مليون دولار، ويستمر حتى منتصف عام 2022، حيث تقوم "سينتراس" بإنشاء أجهزة طرد مركزي (AC100M) لعرض إنتاجها من هذا الوقود.

وهذا الوقود يتم تخصيبه بنسبة تتراوح بين 5% إلى 20%، وهو أقل من مستوى التخصيب المستخدم لإنتاج سلاح نووي وهو حوالي 90%، لكنه أعلى بكثير من الوقود المستخدم في المفاعلات النووية التقليدية، والذي يتم تخصيبه بنسبة 3% إلى 5%.

ويقدم وقود (اتش ايه ال إي يو) مزايا عديدة للمفاعلات الحالية ومفاعلات الجيل التالي، منها "كثافة طاقة أكبر، وأداء محسن للمفاعلات، وانقطاع أقل للتزود بالوقود، ومقاومة انتشار محسنة، وحجم نفايات أقل".