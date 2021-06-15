الفلبين تلغي رخصة شركة الوساطة المالية آر أند إل بسبب الاحتيال

ألغت لجنة تابعة لهيئة سوق المال الفلبينية رخصة عمل شركة الوساطة المالية "آر أند إل إنفستمنتس" وقررت تغريمها 25 مليون بيزو بسبب تورط مسؤولين رئيسيين في الشركة وأحد العملاء في عملية احتيال.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، عن بيان هيئة سوق المال الفلبينية القول إنه تم أيضا عزل عدد المسؤولين الرئيسيين في شركة آر أند إل وصاحب الحساب الذي اعتاد سحب أسهم العملاء من آر أند إل بطريقة احتيالية، حيث فقدت شركة آر أند إل 700 مليون بيزو من قيمة أسهم العملاء من خلال هذه العملية.

وكانت هيئة سوق المال الفلبينية قد أعلنت أمس إلغاء رخصة شركة فينشر سيكيوريتز بسبب نفس القضية.