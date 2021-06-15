المحكمة العليا الهندية تغلق القضايا ضد إيطاليين متهمين بقتل صيادين هنديين في 2012

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أغلقت المحكمة العليا الهندية، اليوم الثلاثاء، قضايا جنائية ضد اثنين من أفراد البحرية الإيطالية متهمين بقتل صيادين هنديين في فبراير 2012.

وكانت محكمة تحكيم دولية قد قضت العام الماضي أنه يجب محاكمة فردي البحرية سالفاتوري جيروني وماسيميلانو لاتوري في إيطاليا، مضيفة أنه يحق لهم التمتع بالحصانة من المحاكمة في الهند.

كما قالت إنه على إيطاليا تعويض الهند عن مقتل الصيادين الاثنين والأضرار الأخرى.

وقالت هيئة المحكمة العليا إنه على روما استئناف الإجراءات الجنائية ضد فردي البحرية، وأمرت بإغلاق القضايا، مشيرة إلى أن إيطاليا أودعت تعويضا بقيمة 100 مليون روبية "3ر1 مليون دولار" لدى الحكومة الهندية، وفقا لما ذكره موقع "لايف لو" المعني بالأخبار القانونية.

وقال مفوض الاتحاد الأوروبي باولو جينتيلوني في تغريدة "القضية مع الهند أغلقت، نجاح للدبلوماسية الإيطالية".

وأصدر قضاة المحكمة العليا أمرا للسلطات بضمان توزيع التعويضات على أسرتي الضحيتين ومالك القارب الذي تحطم.

وكانت السلطات الهندية قد اعتقلت جيروني ولاتوري لقيامهما بإطلاق النار على الصيادين مما أدى لمقتلهما قبالة ساحل كيرالا خلال عمليات لمكافحة القرصنة في المحيط الهندي.

وقالت روما إن الواقعة حدثت في المياه الدولية، وإنه يجب محاكمة فردي البحرية في إيطاليا، ولكن الهند قالت إن المنطقة تقع في نطاقها القضائي.

وبعد إلقاء القبض عليهما، تم الإفراج عن فردي البحرية بكفالة والسماح لهما بالعودة إلى إيطاليا، ولكن المسألة تسببت في حدوث خلاف دبلوماسي بين روما ونيودلهي استمر لأعوام.