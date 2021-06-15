تشييع جثمان شقيق أحمد شوبير بطنطا

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شيع المئات من أهالي مدينة طنطا، جنازة المحاسب عصام شوبير عضو مجلس إدارة نادي طنطا الرياضي وشقيق الإعلامي أحمد شوبير، عقب صلاة الظهر، والذي وافته المنية أمس الاثنين عن عمر ناهز 58 عاما بعد صراع طويل مع المرض.

جاء ذلك بحضور الكابتن حمادة صدقي لاعب الأهلي السابق، والعامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، والصحفي إيهاب الخطيب، ومحمود الشامي، والإعلامي إبراهيم فايق.

وخرج الجثمان من ساحة مسجد السيد البدوي بطنطا، ليواري الثرى بمدافن الأسرة بمنطقة سيجر، وسط حالة من الحزن التي خيمت على أبناء مدينة طنطا.